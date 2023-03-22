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Bakan Yanık: 65 bin civarında evlat edinme başvurusu var

"Çocuğun yaşam kalitesini kapsamlı bir şekilde ele aldığımız araştırmayla, çocukların gelişimi ve sağlık durumu, eğitim imkanlarına erişimi, kendi haklarına ilişkin farkındalığı gibi temel konulara ilişkin geniş bir veri tabanı oluştu"- "Depremin yaşandığı 6 Şubat'tan hemen sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında artış oldu. Koruyucu aile için müracaat 350 binlerde, 65 bin civarında da evlat edinme başvurusu var"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 13:23, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 13:24
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Bakan Yanık: 65 bin civarında evlat edinme başvurusu var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye genelinde gerçekleştirilen çocuk araştırmasıyla, çocuğun gelişimi ve sağlık durumu, eğitim imkanlarına erişimi, kendi haklarına ilişkin farkındalığı gibi temel konulara ilişkin geniş bir veri tabanı oluşturduklarını bildirdi.

Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve UNICEF Türkiye ile hazırlanan ve TÜİK'te düzenlenen Türkiye Çocuk Araştırması Sonuç Bildirgesi Toplantısı'nda konuştu.

Türk toplumunun sosyal dönüşümünün sonuçlarına ilişkin çeşitli araştırmaların sürdüğünü belirten Yanık, bugün sonuçları açıklanan çocuk araştırmasının Türkiye'de ilk kez yapılması planlanan çocuk şurasına da temel oluşturması bakımından önemli olduğunu dile getirdi.

Araştırmada ebeveyn davranışlarıyla ilgili dikkat edilmesi gereken verilerin bulunduğunu aktaran Yanık, bu verileri uzmanların detaylı bir şekilde değerlendireceğini bildirdi.

Çocukların haklarına saygı duyulduğunu düşünme oranlarında kız çocukların oranının düşük çıktığını ifade eden Yanık, bunun kız ve erkek çocukların haklarının teslimi noktasında toplumun tutumuna işaret ettiğini söyledi.

"Demek ki burada toplumsal dönüşümle alakalı da yapmamız gereken hala daha çok şey var." diyen Yanık, çocukları iyi yetiştirmenin kendileri için sadece kamusal değil aynı zamanda vicdani bir sorumluluk olduğunu, çocukları insanlığın ortak mirası ve sorumluluğu kabul ettiklerini anlattı.

- "2002'den bu yana 19 bin çocuğumuz yeni ailelerine kavuştu"

Çocuklara yönelik çalışmaların ana gayesinin onları hayata en güçlü şekilde hazırlamak olduğunu dile getiren Yanık, bu kapsamda öncelikle aileleri desteklemeye ve güçlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Yanık, "Her ay ortalama 3 bin 38 lira ödemeyle 2023 yılı şubat ayı itibarıyla ailesi yanında 162 bin 469 çocuğumuza ulaştık. 2022 mart sonu itibarıyla sosyal ve ekonomik destek sağladığımız çocuk sayısı deprem bölgesini de dahil ettiğimizde 174 bin civarına ulaştı. Şubat 2022-Şubat 2023 arasında yaklaşık 982 milyon 916 bin lira sosyal ekonomik destek ödemesi yaptık." dedi.

Koruyucu aile ve evlat edindirme verilerine de değinen Yanık, "2002 yılından 2023 şubat ayına kadar geçen süreçte toplam 19 bin 10 çocuğumuz yeni ailelerine kavuşmuşlar. Koruyucu ailede 2023 şubat ayı itibarıyla 9 bin çocuğumuz 7 bin 432 koruyucu ailenin yanında yuvalarına kavuşmuşlar. Depremin yaşandığı 6 Şubat'tan hemen sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında çok kıyas kabul etmez bir artış oldu. Koruyucu aile için müracaat 350 binlerde, 65 bin civarında da evlat edinme başvurusu var." şeklinde konuştu.

Yanık, çocuklara daha samimi, kendi yaş gruplarına göre sorumluluklarını taşıyabilecekleri bir ev ortamı şeklinde sunulan çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerinde 14 bin 304 çocuğa hizmet verildiği bilgisini paylaştı.

- "Çocukların yaşam kalitesini kapsamlı bir şekilde ele aldık"

Çocuklara yönelik sosyal politikaları gerçek veriler ışığında belirlemek adına 2021'de Türkiye genelinde yapmaya karar verdikleri araştırmanın sonuçlarını bugün itibarıyla paylaştıklarını anımsatan Yanık, "Çocuğun yaşam kalitesini kapsamlı bir şekilde ele aldığımız araştırmayla, çocuk hakkında veri ihtiyacını bütünlüklü bir biçimde karşılamayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda çocuğun gelişimi ve sağlık durumu, eğitim imkanlarına erişimi, kendi haklarına ilişkin farkındalığı gibi temel konulara ilişkin geniş bir veri tabanı oluştu." dedi.

Araştırma kapsamında ortaya çıkan akran zorbalığına ilişkin verilerle ilgili görüşlerini paylaşan Yanık, bunun dikkate alınması, önleyici, koruyucu tedbirlerle beraber üzerinde çalışılması gereken bir vakıa olduğunu vurguladı.

Bakan Yanık, kapsamlı sonuçlarını nisan sonunda açıklayacakları araştırmaya ilişkin bazı veriler paylaşarak, sonuçların, güçlü bir toplum inşa etmek adına çocukların ve gençlerin potansiyelini en doğru şekilde açığa çıkarmanın önemini gerçek verilerle ortaya koyduğuna işaret etti.

Türkiye Çocuk Araştırması'nı, güncel verilere ulaşmak adına belirli aralıklarla tekrarlamayı amaçladıklarını ve bunun pek çok çalışmaya rehberlik edeceğine inancını dile getiren Yanık, emeği geçenlere ve paydaşlara teşekkür etti.

Programda, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis de birer konuşma yaparak araştırmanın ve ortaya koyduğu sonuçların önemine dikkati çekti.

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