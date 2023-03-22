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'Seçimde oy kullanmak hak sahipliğini yok etmemektedir'

Bakan Bozdağ: Ben adres değiştirerek oy kullanırsam hak sahipliğim elimden gider, devletin sağladığı imkan ve haklardan yararlanamayabilirim' diye düşünenler varsa böyle bir şey söz konusu değildir. Seçimde oy kullanmak hak sahipliğini yok etmemektedir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 14:06, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 14:10
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'Seçimde oy kullanmak hak sahipliğini yok etmemektedir'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bir yıl içerisinde yıkılan binaların daha iyilerini yaparak, yok olan yaşam alanlarının daha iyilerini vatandaşlarımızın hizmetine sunarak ve enkaz altında kalmış nice umutları yeniden diri hale getirerek gelecekte onlara daha iyi yaşam imkanı sunacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Bakan Bozdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Diyarbakır'daki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığında (GAMER) gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yaptı.

Bozdağ, yaşanan büyük deprem felaketinin üzerinden 45 gün geçtiğini, bu süre içerisinde büyük acılara, yıkımlara, milletin her birini gönülden yaralayan hadiselere birlikte şahit olduklarını söyledi.

Millet ve devlet iş birliğiyle depremden sonra enkazların kaldırılması, yaralı vatandaşlara ulaşılması, vefat eden vatandaşların tespiti, ailelere teslimi ve diğer çalışmaların büyük bir gayretle sürdürüldüğünü anlatan Bozdağ, "Biliyoruz ki ölenleri geri getiremeyiz ama kalanların yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını gidermek, enkazları kaldırmak, yıkılan binaları yeniden ve daha iyi bir şekilde ihya ve inşa etmek, insanımızın umudunu canlandırmak, gelecekte onlara daha iyi bir yaşam imkanı sunmak hepimizin elindedir." ifadelerini kullandı.

- "Büyük bir seferberlik dönemi olacaktır"

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"İnşallah sayın Cumhurbaşkanı'mızın kamuoyuna açıkladığı ve taahhüt ettiği biçimde bir yıl içerisinde yıkılan binaların daha iyilerini yaparak, yok olan yaşam alanlarının daha iyilerini vatandaşlarımızın hizmetine sunarak ve enkaz altında kalmış nice umutları yeniden diri hale getirerek gelecekte onlara daha iyi yaşam imkanı sunacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanı'mız, daha önce ifade ettiği gibi bir yandan Van, Tunceli, Bingöl, İzmir ve diğer bütün depremlerden sonra verilen sözleri süresi dolmadan yerine getirmiştir. Sözünü tutan, dediğini yapan ve yaptıran, enkazları kaldırdığı gibi vatandaşlarımıza daha iyi yaşam imkanı sunan bir icraatın, bir tecrübenin içinden geliyor. Ne dediyse yaptı, yaptırdı. Şimdi de bir yıl içerisinde gerek konutlar gerek iş yerleri gerek altyapı gerek diğer üstyapı bütün yıkılmışların yeniden ayağa kaldırılacağı büyük bir seferberlik dönemi olacaktır. O yüzden de seçimler öne alındı. Türkiye, seçim riskiyle veya 'Seçimde ne olacak, ne olmayacak?' tartışmalarıyla zaman kaybetmesin, yaraları daha iyi ve daha hızlı saralım, ülkemiz daha güçlü bir biçimde yoluna devam etsin diye bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'mız seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılması kararı aldı ve seçimler inşallah 14 Mayıs 2023'te yenilenecektir."

Deprem dolayısıyla kamu kurumları ve bakanların seferber olduğunu aktaran Bozdağ, öte yandan da her bir vatandaşın gönlünce, gücünce, kararınca bu mücadeleye katkı verdiğini bildirdi.

Depremzedelere evlerini, yuvalarını açan pek çok insanın olduğunu, bu süreçte akrabalık hukukunun çok güçlü olmasının vatandaşların depremden sonra barınma, iaşe ihtiyaçlarının karşılanmasında çok büyük bir katkı sağladığını gördüklerini anlattı.

Akrabalık hukukunun ne kadar önemli olduğunu bu hadisenin bir kez daha gösterdiğini dile getiren Bozdağ, bu süreçte yardım eden, emek veren, ter döken ve dua eden vatandaşlara teşekkür etti.

- Diyarbakır'da hasar tespit çalışması tamamlandı

Diyarbakır'da hasar tespit çalışmalarının merkez, ilçe ve kırsalda tamamlandığını bildiren Bozdağ, merkezde askıya çıktığını, vatandaşların itirazlarını usulünce yapma imkanına kavuştuğuna işaret etti.

Enkaz kaldırılmasının süratle devam ettiğini, birkaç acil yıkılacak bina hariç acil yıkılacak binaların tamamının enkazının kaldırıldığı gibi yıkık binaların tamamının da enkazının kaldırıldığını kaydeden Bozdağ, Diyarbakır'da barınma sorununun yaşanmadığını vurguladı.

Kurulan 9 çadır kenti tekleştirmek için büyük bir çadır kent kurulduğunu dile getiren Bozdağ, 1942 çadırın vatandaşların hizmetinde olmak üzere tahsis edildiğini ancak gelinen noktada oradaki vatandaşları da sosyal tesislere ve KYK yurtlarına yerleştirdiklerini kaydetti.

Şu anda çadırlarda barınan herhangi bir vatandaşın Diyarbakır merkezde bulunmadığına işaret eden Bozdağ, ayrıca çadır kentin de muhafaza edildiğini, ihtiyaç halinde kullanılabileceğini söyledi.

Diyarbakır'a konteyner kentte çalışmaların sürdüğünü, ilk etapta 621 konteyner planladıklarını, gerekirse sayıyı binin üzerine çıkacaklarına dikkati çeken Bozdağ, Diyarbakır'da bu açıdan da bir sıkıntı bulunmadığını aktardı.

- Depremzedelerin oy kullanması

Bozdağ, yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve TBMM üyeliği seçimlerinde vatandaşların oylarını kullanmaları, demokratik katılımın en üst düzeyde gerçekleşmesi, ülkenin geleceği hakkında ve gelecekteki yasama üyeleri ve yürütme organlarını hakkında demokratik hakkını kullanarak sözünü söylemesi, oyunu vermesinin son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Deprem nedeniyle bazı vatandaşların ikametlerini değişik illere aktardığını, zaruriyet nedeniyle sosyal tesislerde, çadır kentlerde, konteyner kentlerde, diğer yerlerde adres değiştirerek ikameti olan çok sayıda vatandaşın olduğunu anlatan Bozdağ, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçmenlerin askı listesini muhtarlıklarda ilan ettiği gibi kendi sitesinde de ilan ettiğini bildirdi.

Vatandaşların seçmen olup olmadıklarını öğrenebildikleri gibi seçmen bilgilerinde yanlışlık varsa bunları düzeltme imkanının olduğuna işaret eden Bozdağ, seçmen listelerinde ismi olmayanların seçmen olabilmek için gerekli kayıt işlerini yapma hakkının da bulunduğunu, bunun bir sürecinin olduğunu belirtti.

Bakan Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"2 Nisan saat 17.00'ye kadar adresi değişen yahut da listelerde bilgileri eksik ya da yanlış olan vatandaşlarımızın ilgili nüfus müdürlüklerine ve seçimle ilgili birimlere müracaat ederek bu kayıtlarını yaptırmalarında son derece büyük önem vardır. Özellikle deprem nedeniyle yer değiştiren ve adres değiştiren vatandaşlarımızın bu süre kısıtını da dikkate alarak müracaatlarını yapmalarında seçmen olarak demokratik haklarını kullanacak adımları atmalarında büyük fayda var."

- "Söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığını, arkasından cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yayımlandığını anımsatan Bozdağ, seçmen olarak Adıyamanlı birinin Ankara'da ya da Diyarbakır'da oy kullanmasının, Diyarbakırlı birinin de başka yerde oy kullanmasının deprem nedeniyle doğan hak sahipliğinde herhangi bir etkisinin bulunmadığını vurguladı.

Bakan Bozdağ, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ben adres değiştirerek oy kullanırsam hak sahipliğim elimden gider, devletin sağladığı imkan ve haklardan yararlanamayabilirim.' diye düşünenler varsa böyle bir şey söz konusu değildir. Seçimde oy kullanmak hak sahipliğini yok etmemektedir. Devletin vatandaşlarımıza sağlayacağı hak ve imkanlardan yararlanmalarına da engel olmamaktadır. Bunun aksini söyleyenlere lütfen itibar etmeyin. Deprem nedeniyle sahip olduğunuz haklar ne ise onlar devletimizin, hükümetimizin, yasalarımızın teminatı altındadır. Bunların hepsinden her bir vatandaşımız eksiksiz istifade edecek ve istifade edilecektir. Bunun dışındaki söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Onun için bütün vatandaşlarımızı deprem nedeniyle adres değiştiren vatandaşlarımızla değişik nedenlerle adres değiştirmiş her vatandaşımızı bu askı süresinde demokratik hakkını kullanmak ve Türkiye'nin geleceği hakkında sözünü söylemek üzere seçmen kayıtlarını takip etmeye, kaydolmaya ve yenilemeye bir kez daha davet ediyorum."

Toplantıya, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

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