Kazaya karışan Esenyurt Belediyesine ait ambulansın 'hacizli' olduğu belirlendi

Fatih'te kazaya karışan Esenyurt Belediyesine ait ambulansın "hacizli" olduğu için otoparka çekildiği, durumu ağır olmayan hastanın ise başka bir nakil aracıyla hastaneye sevk edildiği belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, "Esenyurt Belediyesine ait ambulansın hasta nakli sırasında haczedildiği" haberlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemede, Fatih Millet Caddesi'nde hasarlı trafik kazasına karışan ambulansın "hacizli" olduğunun olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildiği ortaya çıktı.

Ambulansın çekiciyle otoparka götürüldüğü, içerisinde bulunan ve durumu ağır olmayan hastanın başka bir hasta nakil aracıyla hastaneye sevk edildiği belirlendi.

Ambulans sürücüsü V.K. hakkında ise Karayolları Trafik Kanunu'nun trafik ışık ve levhalarına uymamakla ilgili maddesi gereğince idari para cezası işlemi uygulandığı öğrenildi.