Yargıtay 2. Ceza Dairesi başkanlığına Yusuf Kuzu seçildi
Yargıtay 2. Ceza Dairesi başkanlığı için yapılan seçim sonucu Yargıtay Üyesi Yusuf Kuzu, dairenin yeni başkanı oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 15:08, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 15:09
Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçim sonucunda 2. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Sayın Yusuf Kuzu seçilmiştir." ifadelerine yer verildi.
- Yusuf Kuzu'nun öz geçmişi
1964'te doğan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986'da mezun oldu, Sivas hakim adayı olarak mesleğe başladı.
Sırasıyla Gümüşhane, Palu, Aydıncık, Kütahya hakimliği görevlerinde bulunan Kuzu, 2014'te Yargıtay üyeliğine seçilmişti.