TBMM Genel Kurulu toplandı

Bilgiç, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline, gündem dışı söz verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin sorunlarına değinerek, "Seçim bölgem hakkettiği desteği alamıyor. Kahramanmaraş depremi sonrasında ilimizde de deprem oldu. Birçok bina hasar gördü. Depremzedelere destek yok. Ayrıca köylerimizdeki araziler satılıyor. Köylülerimiz bu satışlardan çok kaygılı. Çiftçilerimizin enerji borçlarından dolayı traktörlerine bile haciz gelmiş durumda. Faturalar nedeniyle tarım üretimi yapılamıyor." diye konuştu.

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ise Iğdır'ın jeopolitik bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, Cumhur İttifakı olarak bölgedeki yatırımları takip ettiklerini, sadece eğitim alanında son bir yıl içinde 350 milyon lirayı bulan yatırım yapıldığını vurguladı.

Karadağ, Iğdır'ın bir tarım kenti olduğuna dikkati çekerek, sulama alanında yaptıkları yatırımlarla gelecek en az 50 yıl için sulama sorununun çözüldüğünü belirtti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu da İstanbul'daki deprem hazırlıklarına değindi.

"İstanbul depreme ne kadar hazır?" sorusunu soran Nuhoğlu, depremin doğal bir olay olduğunu, ancak gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda bunun korkunç bir felakete dönüştüğünü söyledi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremleri hatırlatan Nuhoğlu, iktidarın başarısız olduğunu, beklenen İstanbul depremine yönelik de bir hazırlık olmadığını ileri sürdü.