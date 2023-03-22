Rahatsızlanan avukatın hastanede ölümüne soruşturma başlatıldı

İlçede avukatlık yapan Ömer Doğan (45), 20 Mart'ta aracında baygın halde bulundu. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenerek ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen Doğan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yakınları ise "Ömer Doğan'ın, Alaşehir Devlet Hastanesinde uzun süre bekletildiği ve tedavisinin geciktirildiği için öldüğü" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine adli, İl Sağlık Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.