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İYİ Partili Ağıralioğlu: Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan isimlerin başında gelen İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Altılı Masa ve CHP'yi topa tuttu. "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" diyen Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğine gönderme yaparak, "Biz kimsenin mezhebine inancına hürmetsizlik edecek kadar kalbi kararmış değiliz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mart 2023 16:34, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 17:13
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İYİ Partili Ağıralioğlu: Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." dedi.

Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, memleketin "ya 40 katır, ya 40 satır" diye tasnif edildiği bir siyasal iklime, "ne 40 katır, ne 40 satır, bütün bir milleti sarıp sarmalayacak bir hatır" diye yola çıkanlardan olduklarını söyledi.

"Böyle bir siyasi iradenin soluk verdiği demokrasi mücadelesinde biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik." diyen Ağıralioğlu, "İçine girdiğimiz eşikte milletimizin hissiyatı böyle olduğu için arz ediyorum: Vicdan, tercih, talih, tarih, hukuk, hak, insaf, izan, gayret sıkışmıştır. Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercihe sıkışmıştır. Bütün bunlar içerisinde soluk olmak iddiasıyla bu sıkışmaya can suyu veren bir siyasi iradenin iyilik adında kurulmuş bir memleket iddiasının tarafından olarak bugünlere geldik." ifadelerini kullandı.

Bugün de yaşadıkları bu sıkışmışlığa, can suyu olabilmek için emek verip, alın teri döktüklerini anlatan Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"İYİ Parti ailesinin, mümtaz gayret edenlerin, genel başkanından en ücra köşesindeki neferlerine kadar, gecelerini gündüzlerine kattığı bir memleket mücadelesi verdiler. Uğruna mücadele ettiğimiz demokrasinin, hakkını hukukunu korumak için gecesini gündüzümüze kattığımız milletimizin haklarının yendiği, malının gasbedildiğini, ümitlerinin çalındığını düşündüğümüz milletimiz için 5 yıllık bir mücadelenin nihayetinde, tarihin bizi sıkıştırdığı yerde birtakım siyasi kararların doğru izah edilmesi, anlaşılmasını sağlamaya çalışıyorum."

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendilerine dayattığı bir siyasal iklim içerisinde konuştuklarını ifade ederek, "Hayatımızın, siyasi mücadelemizin, siyasi ilkeler alanının canına okuyan bu kutuplaşma diye dert ettiğimiz münasebetsiz ittifakların, saçma sapan pazarlıkların, kirli hesapların yahut asla bir araya gelmeyecek, gelmesinin de mümkün olmayan beraberliklerin besleyeni, gerçekleştirenleri, tahakkukunu gizleyeni olan bu 50+1 sisteminin memlekete yapılmış en büyük kötülük olduğunu söyleyenleriz."

Ağıralioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün memleket için hassasiyet taşıyan herkesin ilk gündemi haline gelen cumhurbaşkanlığı makamının kimlerin hangi oyuyla seçileceği üzerinden gerçekleştirilen tartışmanın merkezinde hepimizi kalbinden vuran bir bela var üstümüzde. 50 artı birin mecburiyet haline getirdiği bir dayatma devletin en şerefli makamı olan cumhurbaşkanlığını bölücülüğün şantaj hedefi haline getirmiştir. Vatanına, milletine, devletine bayrağına, cumhuriyeti kuran iradesine, şehidine şühedasına, hakkı hatırı olan herkesin namus borcu devletin cumhurbaşkanlığı makamını seçmek zorunda olduğumuz bu siyasal iklimde bu makamın bölücülüğün hedefi olmasından utanmaktır. Türk devletine gönlü olan Türk bayrağına bağlılığı olan, Türk milletini canından aziz bilen mezhebi meşrebi ne olursa olsun, dili dini ne olursa olsun bu topraklarda yaşamayı canından aziz bilen herkesin bu memlekette ilk namus borcu devletin bu şerefli makamlarını bölücülüğün pazarlık masasında hedef olmaktan çıkarmaktır."

Kazanmak için her yolu mubah gören, cinnetin karşısında namuslu siyasetin dilini kullanmaya çalıştığını ifade eden Ağıralioğlu, "Kazanmak için her yolu mubah görenlerin, her şeyi yapmayı hak görenlerin herkesin karşısına doğrulukla kaybetmeyi şerefle izzetle mağlup olmayı tercih edenlerin adına konuşuyorum. İktidarı tenkid ediyorsanız, kızıyorsanız, iktidara benzememek mesuliyeti altındasınız. İktidarı istişare yapmıyor diye, istişareye uymuyor, milleti duymuyor, açı açığı görmüyor diye eleştiriyorsanız, ızdırabını duyduğunu söylediği millet adına siyasi körlükten sağırlıktan hükümeti tenkit ediyorsanız, milletinizi duymak, anlamak, istişare etmek, mutabakat diye bahsettiğiniz şeye sadakat göstermek zorundasınız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci başladığından beri, bu mücadeleyi kim kazanacak sevdası değil, kimler memleket için yapılan bu gayretlerden memnun olacağı konuştuklarını anlatan Ağıralioğlu, "İYİ Parti'nin bu kıymetli emeklerinin mimarı olarak Meral Akşener, millete umut olarak kurduğu masada siyasi dayatmayla karşı karşıya kaldı diye itiraz ediyoruz. İtirazımızın önce ve ilk olarak merkezinde hiçbir kazanma hevesinin hiçbir mevki şehvetinin milletin umudunu söndürmemesi gerektiğine dair bir hassasiyeti dillendiren tarafı temsil ediyoruz." dedi.

Ağıralioğlu, "Meral Akşener'in milletin umudu olsun diye ortaya konmuş sonra da katlanarak, tahammül ederek, alttan alarak bütün bu süreçlerin içinde milletin umudu sönmesin diye bugüne getirdiği siyasi mücadelede millete umut masasında kendisine ve milletin umuduna pusu kurulmasından rahatsızız. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." diye konuştu.

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