Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 17:34, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 17:35
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince dün İpsala ilçesine bağlı Paşaköydeki 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Y.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.