İzmir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 18:10, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 18:13
Cihangir Seferli'nin kullandığı 45 U 4969 plakalı otomobil, Tire-Ödemiş kara yolu Kırtepe köyü yakınlarında İsmail Balta yönetimindeki 35 Z 2257 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AKS ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Cihangir Seferli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada, Seferli'nin kullandığı otomobildeki Y.O ile diğer sürücü İsmail Balta yaralandı.
Tire Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Balta müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.