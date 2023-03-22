İndirimli kıyma ve kuşbaşıları Tarım Kredi Marketleri'nde satışa sunuldu

Et ve Süt Kurumu ramazan öncesinde et fiyatlarındaki spekülasyonun önünde geçmek için Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ile bir protokol imzaladı.

Bu kapsamda Et ve Süt Kurumu tarafından ambalajlanmış 1'er kiloluk kıyma ve kuşbaşı paketleri raflarda yerini aldı.

Kıyma kilogramı 140, kuşbaşı ise 150 liradan satışa sunuldu.

Tüm müşterilerin kampanyadan yararlanabilmesi için ilk etapta ambalajlı kıyma ve kuşbaşıdan 1'er adet veriliyor.

- Müşteriler kampanyadan memnun

Müşterilerden Zafer Duran, kampanyanın güzel olduğunu belirterek, "Daha ucuz olmasını isterdik ama eldeki imkanlar bunlar. Buna göre iyi. Dışarda fiyatlar 200-300 lira. İnşallah devamı olur. Her geldiğimizde bulabilsek. Diğer marketlerde de olursa, Ramazan herkes için rahat geçer." diye konuştu.

Emine Yücel ise kampanyayı güzel ve uygun bulduğunu belirterek, "İnşallah ramazan boyu kampanya devam eder. Memnunuz." dedi.

Hüseyin Elibol ise kampanyayı çok güzel bulduklarını belirterek, "Kasaplarda 280 lirayken burada gayet normal. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.