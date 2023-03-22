İcra Müdürlüğü ihalelerine fesat karıştıran çetenin 9 üyesi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mezat salonlarında ihaleye fesat karıştıran, ihaleye girecek kişileri tehdit ve şiddetle yıldıran bir suç ağını tespit etmiş, söz konusu çetenin İstanbul'daki İcra Müdürlüklerinde düzenlenen taşınmazların satışı sürecinde kalabalık olarak hareket ettikleri, ihalelere katılmak isteyen vatandaşları baskı, cebir ve tehdit yoluyla vazgeçirdikleri, ihaleye girecek kişilerle önceden anlaşarak ihale şartlarını ve ihaleye konu taşınmazların fiyatlarını etkileyerek haksız menfaat sağladıkları belirlenmişti. Bu yolla kamuyu yüklü miktarda zarara uğrattıkları tespit edilen suç ağına yönelik yapılan geniş çaplı teknik ve fiziki takibin devamında 17 Mart'ta operasyon düzenlenmişti.

Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul, Kırklareli, Samsun, Erzincan ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında kurum görevlilerinin de olduğu 40 şüpheli şahıs ve bu kişilerin yönlendirmesi ile suça karışan 20 şüpheli olmak üzere toplam 60 şüpheli çete mensubu gözaltına alınmıştı. Beş gün önce düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin 29'u ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca emniyetten serbest bırakıldı. Geri kalan 31'i ise adli makamlara sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 31 şüpheliden 22'si hakkında "adli kontrol hükümleri" uygulanırken, diğer 9 kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.