Bartın'ın yeni belediye başkanı belli oldu

'Düşük emekli maaşını yükselteceğimiz alternatif çalışmalarımız var'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi.