Bartın'ın yeni belediye başkanı belli oldu
Bartın Belediye Başkanlığı görevinden milletvekili seçimi aday adaylığı için istifa eden Cemal Akın'ın yerine Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 19:13, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 19:14
Belediye meclisi, Akın'ın MHP'den milletvekili aday adaylığı için görevi bırakması üzerine yeni başkanı seçmek için olağanüstü toplandı.
AK Parti grubu Enes Gizli'yi, MHP grubu Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nu, CHP grubu Mehmet Bahadır Karakaş'ı aday gösterdi.
Adaylardan, üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alan olmaması üzerine geçilen ikinci turda 17 oy alan Fırıncıoğlu, Bartın'ın yeni belediye başkanı oldu.