Cumhurbaşkanları adayları için ilk gün atılan imza sayıları
Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ilk gün atılan imza sayıları açıklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Mart 2023 20:42, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 21:02
Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ilk gün atılan imza sayıları:
Muharrem İnce : 28235
Muhammed Ali Fatih Erbakan : 27910
Sinan Oğan: 15573
Doğu Perinçek : 6679
Yakup Türkal : 993
Erkan Trükten : 397
Tevfik Ahmet Özal : 237
İrfan Uzun : 176
Halil Murat Ünver : 119
Hilmi Özden : 60
Davut Turan : 34