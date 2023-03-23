23 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ziyaret edeceği Hatay'daki Kırıkhan çadır kentinde iftar programına katılacak.

(Hatay/18.55)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdunda depremzedelerle iftar yapacak.

(Diyarbakır/18.40)

2- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Birleşmiş Milletler (BM) Su Konferansı'na katılacak, bu kapsamda düzenlenecek "Akdeniz'de Su Finansmanı" başlıklı oturumda konuşma yapacak.

(New York)

2-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3-TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, mart ayı tüketici güven endeksini, 2022 yılı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve ekonomi ağırlıklı gündemle toplanacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Berlin/22.00)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın yarı final rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya'nın Umana Reyer takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Venedik/21.30)

3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş mücadelelerinde; Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Developres ekibini konuk edecek, Fenerbahçe Opet deplasmanda İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Treviso/22.30)

4- Fenerbahçe Futbol Takımı, geliri afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak özel maçta Rusya ekibi Zenit ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)