Deprem bölgesindeki 6 ilde ilk sahur yapıldı

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vatandaşlar ilk sahuru konteyner kentte yaptı.

İlçenin muhtelif yerlerindeki bazı yardım dernekleri ise vatandaşlara ve görevlilere sıcak çorba ikram etti.

- Adıyaman

Adıyaman'da, Sincan Belediyesi Adıyaman Aşevi'ne gelen depremzede vatandaşlar ilk sahurunu yaptı.

Vatandaşlardan Recep Delice, depremin şokunu halen atlatamadıklarını belirterek bu tür acıları bir daha yaşamamayı temenni etti.

Ramazan'ın rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade eden Delice, "Allah'a çok şükür Sincan Belediyesi tüm imkanlarımızı karşılıyor. Birlik, beraberlik ve kardeşlik günü bugündür. Milletimize ramazan ayının hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Hacel Delice ise hüzünlü bir sahur yaptıklarını dile getirerek, "Herkesin acıları var ama yine de bu acılara derman oluyorlar. Allah devletimize zeval vermesin, çok şükür yanımızdalar. Ramazan bereket ayı. Çok şükür bize mescit de yaptılar teravihleri kılıyoruz, bize sahur da hazırlamışlar ne kadar güzel, mutluyuz, bazı acıları unutuyoruz." diye konuştu.

Depremzede çocuklardan Zeynep Tuana Doğaner de geçen Ramazan ayına göre daha değişik sahur yaptığını kaydederek, "Daha farklı ama herkes burada, dayılarım, kuzenlerim, teyzelerim. Geçen sene evdeydik ama bu sene burada çadırın altındayız. İlk sahurum, güzel geçti inşallah diğerleri de daha güzel ve daha kolay geçer." ifadelerini kullandı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ve geçen hafta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar ilk sahurunu yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentteki 14 mahallede vatandaşlar için sahur kumanyası dağıttı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından da deprem nedeniyle evlerine giremedikleri için farklı mekanlarda sahur yapan vatandaşlara gıda desteği yapıldı.

Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te de vatandaşlar çadır ve konteyner kentlerde ramazan ayının ilk sahurunu yaptı.