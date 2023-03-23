18 bin evin temeli atılıyor: Deprem konutları böyle olacak

Asrın felaketinden 46 gün sonra deprem bölgesindeki afet konutlarının temelleri bugün atılıyor. Kahramanmaraş ve Hatay'da düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak. Törende 7 bin 353'ü Kahramanmaraş'ta olmak üzere 11 ilde ilk etapta 17 bin 902 konutun temelleri eş zamanlı olarak atılacak.

İHALELER YAPILDI, YAPIM SÜRECİ BAŞLADI



21 Şubat'tan bugüne kadar; Gaziantep'te 13.629, Adıyaman'da 2.280, Kilis'te 645, Hatay'da 2.928, Kahramanmaraş'ta 8.773, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 6.644, Elazığ'da 505, Adana'da 1.171, Osmaniye'de 1.657 ve Diyarbakır'da 1.122 olmak üzere toplam 40 bin 104 afet konutun ihalesi yapıldı. Yine Osmaniye'de 600, Kahramanmaraş'ta 620, Malatya'da 2.800, Adıyaman'da 1.500, Şanlıurfa'da 300, Gaziantep'te 310 ve Kilis'te 93 olmak üzere 6.223 köy evinin de ihalesi yapıldı. Böylelikle afet bölgelerinde toplamda 46 bin 327 afet konutu ve köy evinin yapım süreci başlamış oldu.

650 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK



Konutları TOKİ koordinasyonunda Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılacak. 11 ilde sosyal donatıları hazırlanmış, altyapısı tamamlanmış 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapılan konutların projelerini de yayınladı. Konutlar yatay ve yerel mimariye uygun olarak inşa edilecek.