Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Kahramanmaraş'ta saat 13.04'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede saat 12.19'da 5,3 ve 12.23'te 4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.
Kahramanmaraş'ta saat 13.04'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Aynı bölgede saat 12.19'da 5,3 ve 12.23'te 4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) March 23, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-23
Saat:13:04:55 TSİ
Enlem:38.024 N
Boylam:36.492 E
Derinlik:7.07 km
Detay:https://t.co/a7TvrO9cuS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 08.45'te Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, merkez ve çevre ilçelerden de hissedilmişti.