14 yaşındaki çocuğa polis tarafından işkence iddialarına soruşturma
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Lice ilçesinde 14 yaşında bir erkek çocuğuna polis olduğu öne sürülen 4 kişi tarafından işkence yapıldığına yönelik iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Mart 2023 10:03, Son Güncelleme : 23 Mart 2023 10:16
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Lice ilçesinde 14 yaşındaki F.K.'nın, polis olduğu ileri sürülen 4 kişi tarafından alıkonularak işkenceye maruz kaldığı iddialarıyla ilgili sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan haberler üzerine soruşturma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Lice ilçemizde meydana geldiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.