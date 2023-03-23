2022'de işsizliğin en yüksek olduğu bölge

Türkiye'de işsizlik oranı, 2022'de bir önceki yıla göre 1,6 puan azalışla yüzde 10,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, "İşgücü İstatistikleri 2022" verilerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2021'e kıyasla 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,6 puan düşerek yüzde 10,4'e geriledi.

2021'de işsizlik oranı yüzde 12, işsiz sayısı ise 3 milyon 919 bin kişi olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de geçen yıl işsizlik oranı en yüksek bölge, yüzde 19,2 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" oldu.

TÜİK'in, Türkiye'yi 26 bölgeye ayırarak yaptığı hesaplamaya göre, geçen yıl işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 19,2 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" olurken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 6,2 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" oldu.

En yüksek istihdam oranı yüzde 54,1 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli"nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 33,8 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt"te hesaplandı.

En yüksek iş gücüne katılma oranı yüzde 58,7 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli"nde görüldü. En düşük iş gücüne katılma oranının tespit edildiği bölge ise yüzde 41,5 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" oldu.