Yeni Altay tankı Türk Silahlı Kuvvetleri sınavına hazır

BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murat Yalçıntaş, BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan ve BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval, basın toplantısında, Altay Tankı Projesi başta olmak üzere yürüttükleri projelere ilişkin bilgi verdi.

Altay tankının üretimini gerçekleştirecek BMC Savunma'nın yüzde 100 Türk şirketi olduğunu belirten Yalçıntaş, fabrikada üretilen Altay tankı ve motorların fikri mülkiyet haklarının Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına ait olduğunu söyledi.

Yalçıntaş, BMC'nin önceki yönetiminin aksine Sakarya-Karasu yerine Ankara'nın Altay tankının seri üretimi için daha uygun yer bir olduğuna karar verdiklerini ifade ederek, "Karasu 49 yıllığına BMC'ye tahsis edilmiş bir alandı. Karasu'daki arazinin devlete devri için işlemleri başlattık. Ankara'da bir organize sanayi bölgesinde arazi satın aldık, Altay tankının seri üretimini orada gerçekleştireceğiz." dedi.

Yalçıntaş, BMC'ye işletme hakkı devredilen ve kamuoyunda "tank paleti fabrikası" olarak bilinen Arifiye Tesislerinin ise mevcut çalışmalarına devam edeceğini, üretim adetleri ve çeşitliliğinin artacağını bildirdi.

- "Yepyeni bir tank oldu"

Altay Tankı Projesi'nin geldiği duruma ilişkin de bilgi veren Yalçıntaş, şöyle konuştu:

"Altay tankının üretimi tamamlandı, 23 Nisan'da, bir bayram gününde Türk Silahlı Kuvvetlerine test için teslim etmek istiyoruz. Yurt dışından temin edilemeyen güç grubu gibi sistemlerin yerlileştirilmesi sürerken başka bir kaynakta çözüm bulunması ve tankın buna uygun olarak yeniden tasarlanması zaman aldı. Bu tamamen yeni Altay. Elimizdeki tank ilk tasarımları 2000 yılında yapılmış olan eski tank değil. Çünkü bu kadar zaman zarfında birçok parçayı yerlileştirme fırsatı bulduk. Yaklaşık 20 yılda Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözlemlediği ve içinde bulunduğu birçok muharebe oldu. Bu muharebelerden birçok dersler çıkarıldı. Bu dersler çerçevesinde tankta birçok iyileştirme yapıldı. Yeni Altay ile ilk Altay arasında çok ama çok farklar var, yepyeni bir tank oldu. Kötü komşu bizleri mal sahibi yaptı. Şu anda üzerinde başka bir ülkenin güç grubu var. Bu güç grubunun temin edilmesi için bütün çalışmalar yapıldı, izinler alındı, bürokratik işlemler tamamlandı. Bu güç grubuyla testler yapıldı, testler başarıyla geçti, güç grubu Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kabul edildi. Şu anda Altay tankının seri üretimi için önümüzde hiçbir engel kalmadı. Yerli güç grubuyla ilgili tasarım çalışmaları bitti, prototipler üretildi, test ediliyor. Testlerin 1,5-2 yıl süreceği tahmin ediliyor. 2026 gibi yerli güç grubumuzla Yeni Altay tankımızı Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim edebilecek durumdayız. Şu anda birçok dost ve müttefik ülkeden talepler var. Milli Savunma Bakanlığı uygun görürse Altay tankını dost ve müttefik ülkelere ihraç edebiliriz."

- Seri üretim Yeni Altay 2025'te görevde

BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan'ın verdiği bilgiye göre, 2014'te üretilen Altay tankı prototipleri üzerinde Alman ihracat lisansı engeli sebebiyle yapılan yerlileştirme ve kazandırılan ilave yetenekler sonrasında çok daha üstün yeteneklere sahip Yeni Altay tankı ortaya çıktı.

Yeni Altay tankına kazandırılan yeni yetenekler arasında aktif koruma sistemi, geliştirilmiş zırh sistemi, yenilenen atış kontrol sistemi, yenilenen araç kontrol sistemi, deriştirilen güç grubu (Kore), yerlileştirilen sistemler (hız azaltan, nişancı 2. derece görüş sistemi, palet, kule çember dişlisi, yakıt ve hidrolik pompalar, mobil gizleme ağı, periskop, rotor gibi) yer alıyor.

Yeni Altay tankına ilişkin Nisan-Aralık 2022 döneminde Kore güç grubu Altay tankına entegre edilerek sürüş testleri başarıyla tamamlandı.

Nisan ayında 2 Yeni Altay tankı, Kore güç grubuyla banttan indirilecek.

Altay tankının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılacak testlerinin 2024'te tamamlanması öngörülüyor. 2025 yılında Kore güç grubuyla Yeni Altay tankının seri üretimine başlanacak ve tank Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek.

2026 yılının ikinci yarısından itibaren yerli motorla Altay tankının seri üretiminin devam etmesi planlanıyor.