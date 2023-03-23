Türk Ticaret Bankası ihalesinde en yüksek teklifi İGE verdi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de duyurularak yapılan ihalede en yüksek teklif Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri ve Türk Eximbank ile birlikte 20 kamu ve özel bankasının ortak olduğu İGE'den geldi.

BDDK'nin 2001'de Türk Ticaret Bankası'nın lisansının kaldırılması ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi hususunda TMSF'yi yetkili kılarken, Fon tarafından yapılan ve 20 yılı bulan yoğun çalışmalar neticesinde banka tasfiyeden çıkarıldı, yeniden lisans almaya hak kazandı ve şeffaf ihaleyle satışı gerçekleşti.

Bankacılık yapma izni ve lisansı bulunan Türk Ticaret Bankası'nın muhammen satış bedeli, uluslararası bir bağımsız denetim şirketinin incelemeleri neticesinde 380 milyon TL olarak belirlendi. Bu bedelin içerisinde, bankanın gayrimenkullerinin toplam değerinin 19 milyon TL olduğu tespit edildi.

İhale Resmi Gazete'de ve TMSF'nin internet sitesinde ilan edilerek kamuoyuna duyuruldu, şartname alarak bilgi odasına giren her katılımcıya paylaşım yapıldı.

- 6 katılımcı teklif verdi

İhale, TMSF Fon Kurulu tarafından oluşturulan satış komisyonunca her aşaması tutanak altına alınarak, şeffaf ve rekabet ortamı oluşturularak gerçekleştirildi. Şartname alan katılımcı sayısı 13, teklif veren katılımcı sayısı 6 oldu.

İhaleye son teklif verme tarihi olan 20 Mart'ta itibarıyla 6 katılımcı tarafından teklif başvurusunda bulunulduğu görüldü. Satış komisyonu tarafından, ihale şartnamesi gereğince yapılan inceleme neticesinde, katılımcılardan 3'ünün şartname gereklerini/koşullarını sağladığı tespit edildi. Gerekli şartları taşımayanlar hakkında tutanak tutulduğu için ihaleye katılmaları mümkün olmadı.

Kapalı zarfların 21 Mart'ta katılımcıların huzurunda açılması ve akabinde açık artırma yapılması suretiyle neticelendirilen ihale süreci, 380 milyon TL olarak belirlenen muhammen bedelin üzerinde bir rakamla, 455 milyon TL ile sonuçlandı.

En yüksek teklifi İGE'nin verdiği ihale, BDDK ve Rekabet Kurumu onayları alındıktan sonra, TMSF Fon Kurulu'na sunularak sonuçlandırılacak.