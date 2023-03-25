Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (1)

Ziyaretçilerimizin soruları kendi özel durumları ile ilgili olmakla birlikte, genel konuları içeren ve aynı durumda olan/olabilecek memurları da ilgilendirebilmektedir. Yazımızda bu konularla ilgili soru ve cevap değerlendirmelerimizi yapmaktayız.



Soru : Merhaba, Bilgilerimi tek tek aşağıda veriyorum.

D. tarihi: 25.06.1971 Askerlik tarihim : 20.11.1998-20.07.1999 (8 ay=240 gün)

Sigortalı olarak işe başlama tarihim : 10.04.2000 23.05.2002 tarihine kadarki sigortalı prim gün sayısı : 758 gün Memuriyete kadar olan sigorta prim gün sayısı : 2007 Memuriyet başlangıç tarihi : 23.01.2007

Sorularım:

1) Halihazırda memur olduğum için askerlik borçlanması yapsam sigorta başlangıç tarihim 10.04.2000 tarihinden 240gün önceye çekilerek 14.08.1999 olur ve EYT kapsamına girer miyim?

2) Memur olmam dolayısıyla emekli olabileceğim tarih memuriyet başlangıç tarihime 25 yıl eklenerek mi bulunur (2007+25=2032), yoksa 60 yaşına tabi olarak (1971+60) 2031 yılı mı olur?

3) "Şayet 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, veya esnaf olarak başlamış olup da 23/05/2002 tarihine kadar SGK primleri ödenmiş hizmetlerin toplamı 3 tam yıl veya daha fazla olduğunda emeklilik yaşı daha önceye gider, yoksa kadın ise 58, erkek ise 60 yaş şartına tabi olurlar." diye bir yazınızda gördüm.

Bu durumda askerlik borçlanması ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlamış olma şartını sağlayıp

23.05.2002 tarihine kadar 758 gün primim üzerine askerlik borçlanması 240 gün (998 gün) ekleyerek 3 yıl (1080gün) ü tamamlamak için de ayrıca 82 gün isteğe bağlı ödeme yapsam emeklilik yaşım daha önceye gider mi?

Sorularıma cevap alabilirsem çok sevinirim. Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.



Detaylar/Değerlendirmeler:



Soru 1) Hali hazırda memur olduğum için askerlik borçlanması yapsam sigorta başlangıç tarihim 10.04.2000 tarihinden 240 gün önceye çekilerek 14.08.1999 olur ve EYT kapsamına girer miyim?

Cevap 1- Memurlar için borçlanma yapılan süre EYT kapsamına dahil etmez. EYT kapsamına dahil edilebilmek için mutlaka 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili bir çalışma olması gerekir.

Soru 2) Memur olmam dolayısıyla emekli olabileceğim tarih memuriyet başlangıç tarihime 25 yıl eklenerek mi bulunur (2007+25=2032), yoksa 60 yaşına tabi olarak (1971+60) 2031 yılı mı olur?

Cevap 2- 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayan erkek memurlar 25 hizmet yılı ve 60 yaşını doldurmaları şartıyla emekli olabilirler.

Memurlar için sigortalılık süresi uygulanmaz, yani 2007+25 = 2032 olmaz. Mutlaka 25 yıl (9000 gün) SGK primleri ödenmiş hizmetlerin olması gerekir. Dolayısıyla işçilik, memurluk, şayet borçlanır iseniz askerlik süresi toplamının 25 yıl olması gerekir. 2007 öncesi 240 gün hizmetiniz 9000 gün prim ödenmiş gün sayısına eklenir. 60 yaşınızı da belirttiğiniz gibi 25/6/1971+60 = 25/6/2031 tarihinde 25 yılınızın da olması kaydıyla emekli tarihiniz olur.

Soru 3) "Şayet 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, veya esnaf olarak başlamış olup da 23/05/2002 tarihine kadar SGK primleri ödenmiş hizmetlerin toplamı 3 tam yıl veya daha fazla olduğunda emeklilik yaşı daha önceye gider, yoksa kadın ise 58, erkek ise 60 yaş şartına tabi olurlar." diye bir yazınızda gördüm. Bu durumda askerlik borçlanması ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlamış olma şartını sağlayıp 23.05.2002 tarihine kadar 758 gün primim üzerine askerlik borçlanması 240 gün (998 gün) ekleyerek 3 yıl (1080gün) ü tamamlamak için de ayrıca 82 gün isteğe bağlı ödeme yapsam emeklilik yaşım daha önceye gider mi?

Cevap 3- Birinci sorunuzla aynı konu olmaktadır. Askerlik borçlanmasının sizin için bir fayda sağlamayacağını, sadece 25 hizmet yılınızı daha önce tamamlamayı sağlayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca EYT kapsamına girmek için 3 yıl şartı bulunmamaktadır, tek şart 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışma hayatına başlamak olmaktadır.

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