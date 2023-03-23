Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Bitlo'dan 200 TL komisyon indirimi hediye
Bitlo'dan 200 TL komisyon indirimi hediye
Sponsorlu İçerik
FETÖ, Deniz Kuvvetlerine böyle sızmış: 10 sınavda 'kodlama' çıktı
FETÖ, Deniz Kuvvetlerine böyle sızmış: 10 sınavda 'kodlama' çıktı
Trafik cezaları siliniyor: İşte son başvuru tarihi
Trafik cezaları siliniyor: İşte son başvuru tarihi
'Atatürk Havalimanına cami yapılıyor' iddiası yalan çıktı
'Atatürk Havalimanına cami yapılıyor' iddiası yalan çıktı
Başörtülü depremzede öğrenciyi okula kaydetmeyen müdüre hapis istemi
Başörtülü depremzede öğrenciyi okula kaydetmeyen müdüre hapis istemi
İkinci el otoda şubatta en çok satılan markalar belli oldu
İkinci el otoda şubatta en çok satılan markalar belli oldu
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
2022'de işsizliğin en yüksek olduğu bölge
2022'de işsizliğin en yüksek olduğu bölge
Merkez Bankası, faiz kararını bugün açıklayacak
Merkez Bankası, faiz kararını bugün açıklayacak
Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için son gün
Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için son gün
Sadece 7 ay sürdü: Erdoğan o ismi görevden aldı
Sadece 7 ay sürdü: Erdoğan o ismi görevden aldı
18 bin evin temeli atılıyor: Deprem konutları böyle olacak
18 bin evin temeli atılıyor: Deprem konutları böyle olacak
Emekli maaşından sonra ikramiyeye de zam gündemde
Emekli maaşından sonra ikramiyeye de zam gündemde
17 bakan ve Fuat Oktay milletvekili adayı olacak
17 bakan ve Fuat Oktay milletvekili adayı olacak
'Deprem erken uyarı sistemi çalışmıyor' iddiasına Kandilli'den açıklama
'Deprem erken uyarı sistemi çalışmıyor' iddiasına Kandilli'den açıklama
Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
Cumhurbaşkanları adayları için ilk gün atılan imza sayıları
Cumhurbaşkanları adayları için ilk gün atılan imza sayıları
Bakan Özer paylaştı: 27 Mart'ta eğitime başlanacak il ve ilçeler
Bakan Özer paylaştı: 27 Mart'ta eğitime başlanacak il ve ilçeler
Rahatsızlanan avukatın hastanede ölümüne soruşturma başlatıldı
Rahatsızlanan avukatın hastanede ölümüne soruşturma başlatıldı
Hasta indirilip ambulans haczedilmişti: Emniyet açıklama yaptı
Hasta indirilip ambulans haczedilmişti: Emniyet açıklama yaptı
İndirimli kıyma ve kuşbaşıları Tarım Kredi Marketleri'nde satışa sunuldu
İndirimli kıyma ve kuşbaşıları Tarım Kredi Marketleri'nde satışa sunuldu
İETT'ye 700 şoför alınacak
İETT'ye 700 şoför alınacak
İYİ Partili Ağıralioğlu: Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu
İYİ Partili Ağıralioğlu: Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu
Vali açıkladı: 80 gün yetecek içme suyu var
Vali açıkladı: 80 gün yetecek içme suyu var
Depremden etkilenen 11 ilde kalıcı konutların temeli atılıyor
Depremden etkilenen 11 ilde kalıcı konutların temeli atılıyor
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı
Millet İttifakı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için YSK'ya başvurdu
Millet İttifakı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için YSK'ya başvurdu
'Seçimde oy kullanmak hak sahipliğini yok etmemektedir'
'Seçimde oy kullanmak hak sahipliğini yok etmemektedir'
Millet İttifakı 'ittifak protokolünü' YSK'ye sunuldu
Millet İttifakı 'ittifak protokolünü' YSK'ye sunuldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt

EYT'nin yasalaşmasıyla SGK'ya emeklilik başvuruları yapılıyor. SGK, yayımladığı yeni bir genelgeyle bazı kafa karıştıran sorulara örneklerle yanıt verdi. Hem SGK hem Bağ-Kur kapsamında çalışanların durumu, askerlik borçlanması, tarım işçileri gibi konularda merak edilenler yanıt buldu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 23 Mart 2023 10:50, Son Güncelleme : 23 Mart 2023 10:51
Yazdır
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşması sonrasında çok yasıda kişi emeklilik için başvuru yapmaya devam ediyor.

Başvurularını bu ay içinde yapanlar ilk aylıklarını gelecek aydan itibaren alabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayımladığı son genelgeyle örnekler vererek merak edilenleri yanıtladı.

SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalıanlar, askerlik borçlanması yapan memurler, tarim işçilerinin durumlarına ilişkin merak edilenlerin durumu netleşti.

SSK VE BAĞ-KUR KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR

Sigortalılık başlangıç tarihi 8 Haziran 1998 olan kadın sigortalının doğum tarihi 30 Temmuz 1980. Sigortalının 8 Haziran 1998-25 Haziran 1998 tarihleri arasında SSK'dan 47 gün; 1 Temmuz 2002- 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Bağ-Kur kapsamında 7410 gün olmak üzere toplam 7457 prim ödeme gün sayısı bulunuyor.

Bu sigortalının 3 Mart 2023 tarihinden sonra talepte bulunması halinde yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları, ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olması ve son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla Bağ-Kur kapsamında hizmeti bulunması nedeniyle sigortalıya 20 tam yıl şartı ile aylık bağlanabilecek.

MEMURLAR İÇİN ASKERLİK BORÇLANMASI

22 Ocak 2001 tarihinde çalışmaya başlayan bir memurun 12 Nisan 1996-12 Ekim 1997 tarihleri arasında 1 yıl 6 ay olan askerlik süresini borçlanması halinde borçlanılan bu süre toplam hizmet süresine eklenecek olup sigortalılık başlangıç tarihini değiştirmez.

Ancak, borçlanılan bu süre 22 Ocak 2001 tarihinden borçlandığı (1 yıl 6 ay) süre kadar geriye doğru yazılarak görüntülenir. Bu durumda ilgili memur EYT'den yararlanamaz.

SSK'LI BAŞLAYIP MEMUR OLANLAR İÇİN ASKERLİK BORÇLANMASI

25 Aralık 1999 tarihinde SSK'lı olarak çalışmaya başlayan ve sigortalılık başlangıç tarihinden önceki 1 yıl 6 ay askerlik süresini borçlanan biri 22 Haziran 2001 tarihinde memur olarak işe başlamıştır. Bu kişi askerlik borçlanması yapsa bile ilk sigorta tarihi öne çekilemeyeceği için EYT'den yararlanamayacak.

KENDİ İSTEĞİYLE EMEKLİ OLAN ERKEK MEMURLAR

22 Haziran 1978 doğumlu ve 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 6 yıl hizmeti bulunması nedeniyle 56 yaşa tabi bir erkek memur, toplam 26 yıl çalışma yılı varken 30 Aralık 2022 tarihinde istifa ederek görevinden ayrılmıştır. Bu kişiye 01 Nisan 2023 tarihinden itibaren aylık bağlanabilecek.

KENDİ İSTEĞİYLE EMEKLİ OLAN KADIN MEMURLAR

23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 2 yıl 11 ay hizmeti bulunan bir kadın memur, toplam 22 yıl fiili hizmeti vardır. En az 20 hizmet yılını tamamlayan memura 15 Nisan 2023 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlanacak.

TARIM İŞÇİLERİNİN DURUMU

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan tarım işçileri, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün koşulunu yerine getirmeleri şartıyla EYT'den emeklilik hakkı kazanabilecek.

BAĞ-KUR'LULARIN DURUMU

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan Bağ-Kur'lulardan kadın sigortalılar 20 tam yılı (7 bin 200 prim günü), erkekler ise 25 yılı (9 bin prim günü) doldurmaları halinde EYT'den yararlanabilecek.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
ÖTV'siz araç almak isteyen engellilere yüksek fiyattan satış iddiası
ÖTV'siz araç almak isteyen engellilere yüksek fiyattan satış iddiası
11 milyar TL'lik projede çalışmalar devam ediyor: İki şehir arası 15 dakikaya inecek
11 milyar TL'lik projede çalışmalar devam ediyor: İki şehir arası 15 dakikaya inecek
İkinci el otoda şubatta en çok satılan markalar belli oldu
İkinci el otoda şubatta en çok satılan markalar belli oldu
Dolar, 19,05 TL'den güne başladı
Dolar, 19,05 TL'den güne başladı
Türk Ticaret Bankası ihalesinde en yüksek teklifi İGE verdi
Türk Ticaret Bankası ihalesinde en yüksek teklifi İGE verdi

Bu Habere Tepkiniz

Vakıf Üniversitelerindeki Doçentlik, Profesörlük unvanı, makam tazminatına hak kazandırır mı?

Vakıf Üniversitelerindeki Doçentlik, Profesörlük unvanı, makam tazminatına hak kazandırır mı?

Emeklilikte makam tazminatı ödemesi, 5434'e tabi memur emeklileri içindir ve bu ödemenin yapılmasında mutlaka bu görevlerin en az 2 yıl süre ile Devlete ait Üniversitelerde geçmesi gerekmektedir.<
AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti

AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin iptali için başvurduğu 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün şekil bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti.
Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=499053-351057-60541
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını Danıştay haklı buldu

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını Danıştay haklı buldu

83 Sayılı CBK ile eşitleri muhasebe denetmeni unvanına atanırken, yetkileri kaldırılıp statü kaybına uğratılan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını, Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan sonra Danıştay ve yerel mahkemeler de haklı buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
23 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Mart 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayınlanan iki yeni kararda 'görevden almada idarenin takdir hakkı' açıkça vurgulandı

Yayınlanan iki yeni kararda 'görevden almada idarenin takdir hakkı' açıkça vurgulandı
En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağının müjdesini verdi. "5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi.
Memur emekliliğinde kontrol muayenesi nedir? Kimleri kapsar?

Memur emekliliğinde kontrol muayenesi nedir? Kimleri kapsar?

Kontrol muayenesi, kısaca sağlık kurulu raporlarına istinaden emekli olanların sağlık durumlarının devam edip etmediğinin SGK Sağlık Kurulu tarafından takip edilmesidir.
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 sürekli işçinin alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı dönemde hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda "belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek" fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 7/A-4 maddesi uyarınca "12 ay uzun süreli durdurma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada kararını verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2023
Mescid-i Aksa'da binlerce kişi ilk teravih namazını kıldı

Mescid-i Aksa'da binlerce kişi ilk teravih namazını kıldı

Ramazanın ayının gelmesi ile İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinden binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya akın etti. Filistinliler ilk teravih namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. İsrail, Ramazan ayının gelmesi ile her yaştan kadın ve kız çocuğunun, 12 yaşına kadar olan erkek çocukların ve 55 yaş üstü erkeklerin Mescid-i Aksa'ya izin almadan girebileceğini açıklamıştı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 4 Mayıs 2023.
İznik için gözler, UNESCO'da

İznik için gözler, UNESCO'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı?nın, UNESCO Dünya Mirası daimi adaylığı için gönderdiği, Bursa?nın İznik ilçesiyle ilgili dosya, UNESCO tarafından içerik ve formatıyla eksiksiz olarak kabul edildi.