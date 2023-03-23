Hatay'a 6 bin 100 tır yardım malzemesi geldi

Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Bitlo'dan 200 TL komisyon indirimi hediye
Bitlo'dan 200 TL komisyon indirimi hediye
Sponsorlu İçerik
FETÖ, Deniz Kuvvetlerine böyle sızmış: 10 sınavda 'kodlama' çıktı
FETÖ, Deniz Kuvvetlerine böyle sızmış: 10 sınavda 'kodlama' çıktı
Trafik cezaları siliniyor: İşte son başvuru tarihi
Trafik cezaları siliniyor: İşte son başvuru tarihi
'Atatürk Havalimanına cami yapılıyor' iddiası yalan çıktı
'Atatürk Havalimanına cami yapılıyor' iddiası yalan çıktı
Başörtülü depremzede öğrenciyi okula kaydetmeyen müdüre hapis istemi
Başörtülü depremzede öğrenciyi okula kaydetmeyen müdüre hapis istemi
İkinci el otoda şubatta en çok satılan markalar belli oldu
İkinci el otoda şubatta en çok satılan markalar belli oldu
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
2022'de işsizliğin en yüksek olduğu bölge
2022'de işsizliğin en yüksek olduğu bölge
Merkez Bankası, faiz kararını bugün açıklayacak
Merkez Bankası, faiz kararını bugün açıklayacak
Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için son gün
Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için son gün
Sadece 7 ay sürdü: Erdoğan o ismi görevden aldı
Sadece 7 ay sürdü: Erdoğan o ismi görevden aldı
18 bin evin temeli atılıyor: Deprem konutları böyle olacak
18 bin evin temeli atılıyor: Deprem konutları böyle olacak
Emekli maaşından sonra ikramiyeye de zam gündemde
Emekli maaşından sonra ikramiyeye de zam gündemde
17 bakan ve Fuat Oktay milletvekili adayı olacak
17 bakan ve Fuat Oktay milletvekili adayı olacak
'Deprem erken uyarı sistemi çalışmıyor' iddiasına Kandilli'den açıklama
'Deprem erken uyarı sistemi çalışmıyor' iddiasına Kandilli'den açıklama
Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
Cumhurbaşkanları adayları için ilk gün atılan imza sayıları
Cumhurbaşkanları adayları için ilk gün atılan imza sayıları
Bakan Özer paylaştı: 27 Mart'ta eğitime başlanacak il ve ilçeler
Bakan Özer paylaştı: 27 Mart'ta eğitime başlanacak il ve ilçeler
Rahatsızlanan avukatın hastanede ölümüne soruşturma başlatıldı
Rahatsızlanan avukatın hastanede ölümüne soruşturma başlatıldı
Hasta indirilip ambulans haczedilmişti: Emniyet açıklama yaptı
Hasta indirilip ambulans haczedilmişti: Emniyet açıklama yaptı
İndirimli kıyma ve kuşbaşıları Tarım Kredi Marketleri'nde satışa sunuldu
İndirimli kıyma ve kuşbaşıları Tarım Kredi Marketleri'nde satışa sunuldu
İETT'ye 700 şoför alınacak
İETT'ye 700 şoför alınacak
İYİ Partili Ağıralioğlu: Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu
İYİ Partili Ağıralioğlu: Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu
Vali açıkladı: 80 gün yetecek içme suyu var
Vali açıkladı: 80 gün yetecek içme suyu var
Depremden etkilenen 11 ilde kalıcı konutların temeli atılıyor
Depremden etkilenen 11 ilde kalıcı konutların temeli atılıyor
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı
Millet İttifakı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için YSK'ya başvurdu
Millet İttifakı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için YSK'ya başvurdu
'Seçimde oy kullanmak hak sahipliğini yok etmemektedir'
'Seçimde oy kullanmak hak sahipliğini yok etmemektedir'
Millet İttifakı 'ittifak protokolünü' YSK'ye sunuldu
Millet İttifakı 'ittifak protokolünü' YSK'ye sunuldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hatay'a 6 bin 100 tır yardım malzemesi geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'a, afetzedelerin yaralarının sarılması için şimdiye kadar 6 bin 100 tır yardım malzemesi ulaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2023 11:18, Son Güncelleme : 23 Mart 2023 11:18
Yazdır
Hatay'a 6 bin 100 tır yardım malzemesi geldi

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'a çeşitli kentlerden yardımlar gelmeye devam ediyor.

Yardım tırlarının ulaştığı depolama merkezine indirilen malzemeler, AFAD koordinasyonunda çadır ve konteyner kentler ile aşevleri ve hanelere dağıtılıyor.

Kentte lojistikten sorumlu koordinatör olarak görevlendirilen Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yüzyılın afetinin yaşandığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının ardından depremzedelerin ihtiyaçlarının hızlıca karşılanmaya başlandığını anlatan Memiş, Hatay'ın normal hayata dönebilmesi için canla başla mücadele verildiğini belirtti.

Memiş, barınma ve gıda taleplerine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü anlatarak, "Gelen yardımları bütün depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Koordinatör vali olarak görevim, kente gelen bütün yardımların Hatay'da yaşayan yaklaşık 2 milyon nüfusa eşit, adaletli, hızlı ve etkin şekilde dağıtımını yapmak." dedi.

- "Günlük ortalama 50 tır malzemesi geliyor"

Hatay'a çok sayıda kentten yardımların gelmeye devam ettiğini aktaran Memiş, depolama merkezlerindeki stoklarda eksik bulunmadığına dikkati çekti.

Memiş, yardım malzemelerinin koordineli şekilde dağıtıldığını ifade ederek, "Şu ana kadar 6 binin üzerinde tır geldi. 6 bin 100 tıra ulaştık. Günlük ortalama 50 tır yardım malzemesi geliyor. Hatay'ın 15 ilçesi, yaklaşık 590 mahallesi var. Biz Antakya ve Defne'ye yoğunlaşmış durumdayız ama aynı zamanda bütün ilin koordinasyonundan da sorumluyuz." diye konuştu.

Depremzedelerin, ihtiyaçlarını mahalle muhtarları aracılığıyla iletebildiğini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Dağıtımlarla ilgili her gün bütün mahalle muhtarlarıyla telefon irtibatımız oluyor. Arıyoruz, neye ihtiyaçları varsa bize bildiriyorlar. İhtiyaçları 22 depomuzdan gecikmeksizin, gerekirse 24 saat çalışarak afetzedelere gönderiyoruz. Mahalle mahalle, hane hane insanlarımıza ulaşıyoruz. Unvanlarımızı bıraktık, onların emrindeyiz. Koordinasyonumuzu yaparak onların ihtiyaçlarını gidermekten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Tek isteğimiz, onların rahata ulaşması, yaşadıkları korkuyu ve travmayı bir an evvel atlayarak normal hayata dönmesi."

Memiş, kentteki çadır ve konteyner kentler ile aşevlerine de malzeme desteğini aralıksız sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Depremler ev alma tercihlerini değiştirdi
Depremler ev alma tercihlerini değiştirdi
Türkiye'de en kirli havayı soluyan ilk beş il
Türkiye'de en kirli havayı soluyan ilk beş il
Ramazanın 1'inci günü hava nasıl olacak?
Ramazanın 1'inci günü hava nasıl olacak?
Deprem bölgesindeki 6 ilde ilk sahur yapıldı
Deprem bölgesindeki 6 ilde ilk sahur yapıldı
Diyanet'ten fetva: Zekat parası ile afetzedelere konut yapılabilir
Diyanet'ten fetva: Zekat parası ile afetzedelere konut yapılabilir
Deprem bölgesindeki 6 ilde ilk teravih namazı kılındı
Deprem bölgesindeki 6 ilde ilk teravih namazı kılındı

Bu Habere Tepkiniz

Vakıf Üniversitelerindeki Doçentlik, Profesörlük unvanı, makam tazminatına hak kazandırır mı?

Vakıf Üniversitelerindeki Doçentlik, Profesörlük unvanı, makam tazminatına hak kazandırır mı?

Emeklilikte makam tazminatı ödemesi, 5434'e tabi memur emeklileri içindir ve bu ödemenin yapılmasında mutlaka bu görevlerin en az 2 yıl süre ile Devlete ait Üniversitelerde geçmesi gerekmektedir.<
AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti

AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin iptali için başvurduğu 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün şekil bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti.
Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=499053-351057-60541
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını Danıştay haklı buldu

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını Danıştay haklı buldu

83 Sayılı CBK ile eşitleri muhasebe denetmeni unvanına atanırken, yetkileri kaldırılıp statü kaybına uğratılan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını, Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan sonra Danıştay ve yerel mahkemeler de haklı buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
23 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Mart 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayınlanan iki yeni kararda 'görevden almada idarenin takdir hakkı' açıkça vurgulandı

Yayınlanan iki yeni kararda 'görevden almada idarenin takdir hakkı' açıkça vurgulandı
En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağının müjdesini verdi. "5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi.
Memur emekliliğinde kontrol muayenesi nedir? Kimleri kapsar?

Memur emekliliğinde kontrol muayenesi nedir? Kimleri kapsar?

Kontrol muayenesi, kısaca sağlık kurulu raporlarına istinaden emekli olanların sağlık durumlarının devam edip etmediğinin SGK Sağlık Kurulu tarafından takip edilmesidir.
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 sürekli işçinin alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı dönemde hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda "belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek" fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 7/A-4 maddesi uyarınca "12 ay uzun süreli durdurma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada kararını verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2023
Mescid-i Aksa'da binlerce kişi ilk teravih namazını kıldı

Mescid-i Aksa'da binlerce kişi ilk teravih namazını kıldı

Ramazanın ayının gelmesi ile İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinden binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya akın etti. Filistinliler ilk teravih namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. İsrail, Ramazan ayının gelmesi ile her yaştan kadın ve kız çocuğunun, 12 yaşına kadar olan erkek çocukların ve 55 yaş üstü erkeklerin Mescid-i Aksa'ya izin almadan girebileceğini açıklamıştı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 4 Mayıs 2023.
İznik için gözler, UNESCO'da

İznik için gözler, UNESCO'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı?nın, UNESCO Dünya Mirası daimi adaylığı için gönderdiği, Bursa?nın İznik ilçesiyle ilgili dosya, UNESCO tarafından içerik ve formatıyla eksiksiz olarak kabul edildi.