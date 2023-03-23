2 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı. Şüphelinin Körfez ilçesindeki evine giden polis ekipleri, 10 ve 13 yaşındaki iki kardeşin cesedini buldu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2023 11:22, Son Güncelleme : 23 Mart 2023 11:39
Polis ekiplerinin Tütünçiftlik Sahili'nde kimlik kontrolü için durdurdukları M.R, işlemleri sırasında "Çocuklarımı cennete gönderdim." şeklinde söylemlerde bulundu.
Durumdan şüphelenerek sürücünün yaşadığı Esentepe Mahallesi Şehit Bilge Varlı Sokak'taki eve giden ekipler, Yağmur R. (13) ve Emre R. (10) adlı kardeşleri hareketsiz halde buldu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kardeşlerin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenazeler, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
M.R, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.