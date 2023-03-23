'İnce'ye cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilebilir'

İYİ Partili Koray Aydın, Sözcü Gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye konuştu. Aydın konuşmasında, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oyları bölmesine yönelik yapılan yorumları değerlendirdi:

"Şu an için bu yorumları yapıyoruz ama bir ay sonra, 40-45 gün sonra bu işin dozajı yukarıya doğru çıktıkça, yapılacak anketlerde kutuplaşmanın kazananlar ve kaybedenler üzerine yoğunlaşacağı dönemde, yani iki boyutlu duruma dönüşmesi durumunda kutup başı konumunda olanların dışında adaylara oy verecek insanların olaya bakış açılarının önemli oranda değişeceğini düşünüyorum. Çünkü yarış en sonunda yarışan adaylar arasındaki mücadeleye dönüşecektir. Kazanma odaklı düşündükleri için 'Biz bugüne kadar elimizden geleni yaptık ama bu iş olmadı' diyenlerin, yarışan adayların 'Millet İttifakı' adayının etrafında toplanacağını düşünüyorum, çünkü bütün siyasal mücadelelerde seçim dönemi yaklaştıkça bu gerçekliği yıllardır bütün seçimlerde gördük. Aynı şey tekrarlanacaktır, çünkü bu seçim artık bir Türkiye meselesi haline geldi, çünkü Türkiye'nin bu seçiminin mutlaka kazanılması gerektiği konusunda hemfikir haline gelmiş milyonlarca insan var. Ben ilk defa Türkiye'de bir seçimde bu inanca sahip o milyonlarca insanın bütünlüğü sağlamak adına ciddi bir çalışmasının da olacağını düşünüyorum. O bakımdan Muharrem İnce'nin geçen zaman içerisinde mutlaka CHP ile görüşme trafiği devam edecektir, böyle bir durumda çekilmesi halinde ülkenin geleceğiyle ilgili önemli bir karara katkı sağlamış bir insan olarak da bana göre tarihteki yerini alır. Bunu yapmadığı takdirde, en kötü ihtimalle seçim ikinci tura kalır ama ben bu seçimin ikinci tura kalacağını düşünmüyorum."

Sekizinci cumhurbaşkanı yardımcısı

Koray Aydın, Muharrem İnce'ye cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya "Bunlar Sayın Kılıçdaroğlu'yla kendisi arasında, iki parti arasındaki görüşmelerde belirlenebilecek bir konudur. Niye olmasın; olabilir" şeklinde cevap verdi.

Bu durumda sekiz cumhurbaşkanı yardımcısının olacağı hatırlatılan Aydın konu hakkında,

"Şu anda bu konunun tartışılabileceğinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Millet İttifakı, birliğini, bütünlüğünü korumak için almış olduğu bu kararın uygulamada nasıl olacağının etkilerini de kazandıktan sonra yorumlayabiliriz, bugünden onu yorumlamak kanımca doğru olmaz." yorumunda bulundu.