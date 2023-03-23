Antalya'da Demre Belediye Başkanlığına Gülsüm Cengiz seçildi

Antalya'nın Demre İlçe Belediye Başkanlığı görevinden milletvekili seçimi aday adaylığı için istifa eden Okan Kocakaya'nın yerine Gülsüm Cengiz seçildi.

Belediye Meclisi, Kocakaya'nın İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı için görevi bırakması üzerine yeni başkanı seçmek için olağanüstü toplandı.

AK Parti ve MHP grubu, Gülsüm Cengiz'i (40), İYİ Parti ve CHP grubu da Gülsüm Cengiz'i (55) aday gösterdi.

Aynı sülaleye gelin giden belediye başkan adaylarının ikisinin de ismi ve soyadı aynı olduğundan oylamada karışıklık yaşanmaması için AK Parti'nin meclis üyesi Gülsüm Cengiz 'Ahmet kızı', İYİ Partili meclis üyesi Gülsüm Cengiz ise 'Musa kızı' şeklinde oylamaya sunuldu.

Seçimde dördüncü turda 15 meclis üyesinin 8'inin oyunu alan İYİ Parti'nin meclis üyesi Gülsüm Cengiz, Demre Belediye Başkanı seçildi. AK Parti'nin meclis üyesi Gülsüm Cengiz ise 7 oy aldı.

Cengiz'e görevi teslim eden Kocakaya, belediye meclisinin seçtiği yeni başkana başarı diledi.