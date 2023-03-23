Erdoğan Bahçeli ile Kahramanmaraş'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'a gitti.

AFAD Kocaeli Çarşısı'nı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve bakanlar eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından depremlerden etkilenen 11 ilde ilk etapta yapılacak toplam 17 bin 902 konutun temel atma törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk iftarlarını da depremzedelerle yapacak.

Erdoğan, ramazan ayı boyunca deprem bölgesindeki vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

46 bin 500 konutun yapım süreci başlıyor

Depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 500 konutun yapım süreci başlıyor. İlk etapta toplam 17 bin 902 konutun temelleri bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenleri bir yılda sıcak yuvalarına kavuşturacaklarını, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk temellerin atılacağını belirtti.

"Söz, yeniden yükselecek Anadolu. Söz, yeniden baharlar gelecek topraklarına. Söz, yine huzur, mutluluk dolacak yuvalarına." diyen Kurum, depremlerden 46 gün sonra 46 bin 500 konutun yapım sürecini başlattıklarını belirtti.

Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve milletimizin dualarıyla 7 bin 353'ü Kahramanmaraş'ta olmak üzere, 11 şehrimizde ilk etapta toplam 17 bin 902 konutumuzun ilk temellerini atıyoruz. Milletimizle tek yürek oluyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz" ifadelerini kullandı.