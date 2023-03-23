Aksaray'da merdivenden düşen işçi hayatını kaybetti
Aksaray'da çalıştığı iş yerinde merdivenden düşen işçi yaşamını yitirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2023 17:39, Son Güncelleme : 23 Mart 2023 17:39
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Organize Sanayi Bölgesi'nde bir demir doğrama dükkanında 4 metre yükseklikteki merdivende çalışan Erdal Sarıkaya (44) dengesini kaybederek düştü.
Sarıkaya'nın düştüğünü gören arkadaşları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sarıkaya hayatını kaybetti.