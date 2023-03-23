YSK, Erdoğan'ın diplomasını 2016 yılında paylaşmış!

Gelecek Partisi kurucu üyelerinden Yusuf Ziya Özcan, 9 Mart 2023 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AK Parti-MHP iktidarı size bundan böyle yaşama hakkı yok" yazdı ancak gelen tepkiler üzerine bu tweetini silmişti.

2007 yılında Abdullah Gül tarafından YÖK Başkanlığına atanmış olan Özcan bugün Halk TV'ye yaptığı açıklamada "YÖK Başkanı olduğumda iki şeyi merak etmiştim. iğeri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıydı. Marmara Üniversitesi'ndeki arkadaşlara sordum. 'Hocam tek bir tane kayıt yok' dediler. İki konuda da ilerleme sağlayamadık. Bunları resmi olarak sormadık çünkü o dönemde mümkün mü bunu sormak" dedi.

Ancak, Yusuf Ziya Özcan'ın bulamadığım dediği diploma, HDP'nin başvurusu üzerine YSK tarafından HDP ile paylaşıldığı ortaya çıktı.

HDP'nin sosyal medya hesabından 2016 yılında yapılan açıklamada "Başvurumuz üzerine, YSK tarafından iletilen noter onaylı diploma örneğini paylaşıyoruz." denildi.

Üniversite yıllarında Erdoğan'ın hocası olan CHP milletvekili Aydın Ayaydın iddialara yönelik olarak şu şekilde cevap vermişti:

"Sayın Başbakan İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı dört yıllık eğitim veren iktisat ve ticaret yüksekokulu mezunudur. 1978-79-80 yıllarında okudu. Ben de o dönemde asistandım, sınavlarına ve derslerine girdim. Son derece iyi hatırladığım bir öğrencidir"

Başbakan'ın üniversite yıllarına ait anılarını da anlatan Ayaydın, şu ifadeleri kullandı: "Başbakanın okuduğu o dönemde sağ-sol çatışmaları çok yoğundu. Solcuların hakim olduğu bir okuldu. Sınavları yaparken sağcıları ayrı bir yere alıyor, araya jandarma koyuyorduk. Bir tarafta solcu öğrenciler sınava girerdik."

- Sınıf arkadaşı Rafael Sadi de iddiaları yalanlamıştı

Erdoğan sınıf arkadaşı Odatv yazarı Rafael Sadi de, 2016 yılındaki bir yazısında Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığına yönelik iddiaları şu sözlerle yalanlamış:

"Eh herhalde okul mezun olmamış birinin adını ve sıra numarasını 100 yıl mezunları kitabında yayınlayacak değil. Hem kitap 1983 yılında yayımlanmış. Yani Sayın Erdoğan henüz Başbakan değil ve Partili Cumhurbaşkanı hiç değil. Demem o ki AKP hükümeti ve Sayın Erdoğan hükümetlerinin o kadar çok olumsuz ve de olumlu icraatının içinden bula bula bu diploma ile uğraşarak onun makamından edilebileceğine bel bağlayan aciz muhalefete içerlememek elde değil."