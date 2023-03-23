İstanbul'da 949 depremzede, 352 haneye yerleştirildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında kentte 949 depremzedenin 352 haneye yerleştirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2023 19:35, Son Güncelleme : 23 Mart 2023 20:07
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında kentte 949 depremzedenin 352 haneye yerleştirildiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığının başlattığı "Evim Yuvan Olsun" kampanyasıyla İstanbul'da bugüne kadar 949 depremzedenin 352 haneye yerleştiğini duyurdu.