Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde köpeğini dolaştıran Fadime Başar, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı
Haber Giriş : 23 Mart 2023 20:25, Son Güncelleme : 23 Mart 2023 20:10
Dün akşam saatlerinde, köpeği "Tomi" ile birlikte Karaşar Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan Fadime Başar, çok sayıda başıboş köpeğin saldırısına uğradı.
Başar, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Köpeği ise diğer köpeklerin saldırısı sonucu telef oldu.
Fadime Başar, Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.