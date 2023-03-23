Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yılında andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yılında rahmetle yad ettiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2023 20:51, Son Güncelleme : 23 Mart 2023 20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin vefatının 63'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında, "Hakk'a, halka ve Kur'an-ı Kerim'e hizmet davasından taviz vermeyen Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.