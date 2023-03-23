Mahsun Kırmızıgül, 18 yıl aradan sonra Londra'da konser verecek
Sinemacı ve müzisyen Mahsun Kırmızıgül, 18 yılın ardından İngiltere'de dinleyicileriyle bir araya gelecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2023 22:03, Son Güncelleme : 23 Mart 2023 22:04
"Hoş Geldin" adlı yeni albümünü 16 yıl aradan sonra geçen yıl çıkaran Kırmızıgül, Londra'da dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı Royal Albert Hall'de 10 Mayıs'ta sahne alacak.
Sanatçının Tar Events tarafından düzenlenecek Avrupa turnesinin ilk ayağı olacak konserin biletleri yarın "www.royalalberthall.com" adresinden satışa çıkacak.