Sinan Ateş'in eşinden Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Benim yol arkadaşım

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 30 Aralık 2022 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Ayşe Ateş, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

"Benim yol arkadaşımdır"

Kemal Kılıçdaroğlu, Ayşe Ateş'le görüşmesinden bir fotoğraf karesini Twitter hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, fotoğrafa şu notu düştü: "Bugün rahmetli Sinan Ateş'in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanı başımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş'in hesabını beraber soracağız."

"Siyaseti siyasetçilere bırakmak gerek"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in milletvekili adaylığı teklif ettiği öne sürülen Ayşe Ateş, Twitter hesabından açıklama yapmıştı. İddiaları yalanlayan Ayşe Ateş, şunları söylemişti: "Vicdanları yaralayan bu alçak suikastın ucu kime dokunursa dokunsun aydınlatılması için, siyasi partilerin haklı davamızda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sesimiz olmaya devam etmesini arzu etmekle birlikte davanın sağlıklı ilerleyebilmesi adına aile olarak siyasetin içinde yer almak yerine siyaseti siyasetçilere bırakmak gerektiği hususunda bir karar almış bulunuyoruz."

20 kişi tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş ise hayatını kaybetti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 20 kişi tutuklandı.