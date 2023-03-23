Şanlıurfa'da 2 cinayet zanlısından 1'i tutuklandı
Şanlıurfa'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2023 23:01, Son Güncelleme : 23 Mart 2023 23:02
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, merkez Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde 13 Ocak'ta Hüseyin Şahin'in silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, 150 kameraya ait 3 bin 500 saatlik kayıtları inceleyerek çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu.
Ekipler, cinayetin zanlısı olarak M.M. (35) ve A.Y'yi (31) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.M. tutuklandı, A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.