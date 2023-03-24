MSB ve TSK'ya uzman yardımcılığı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına Kariyer Uzman Yardımcısı Temini Giriş Sınavı duyurusu yayımlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2023 10:45, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 10:46
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere; "Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre kariyer Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır.
Başvuru kılavuzu için tıklayınız
Başvuru yapmak için tıklayınız