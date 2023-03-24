PKK helikopterinden McGurk çıktı

Suriye'de DEAŞ'ı büyütüp, PKK/PYD'nin hamiliğini yapan McGurk bir süredir gözlerden uzaktı. McGurk'ün ocak ayında Irak'ta görünmesinden sonra ABD, PKK ve Talabani üçgeninde yeni bir terör oyunu kurulmaya başlandı.

15 Mart akşamı Kuzey Irak'ta tuhaf bir gelişme yaşandı. İçinde dokuz PKK'lı teröristin bulunduğu iki helikopter Duhok'un Çemanke kasabasına bağlı Berkiyat köyünde düştü.

Terör örgütü PKK, helikopterdeki mensuplarının sözde terörle mücadele birlikleri komutanı Şirvan Kobani ile birlikte öldüğünü kabul etti.

Helikopterler Suriye'nin kuzeyinden Talabani'nin kontrolündeki Süleymaniye'ye gidiyordu. Hava trafiği Barzani'nin bölgesinden geçiyor ancak KDP'ye bilgi verilmiyordu.

Yahya Bostan