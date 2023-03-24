Emekli maaşında bir yılda yüzde 200 artış

Türkiye'de en düşük emekli aylığına son 1 yılda yüzde 200 oranında zam yapıldı. Hükümetin taban aylıkları iyileştirme politikası sayesinde yapılan artışlar, düşük ücretlilerin alım gücünü ciddi şekilde arttırdı. Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı yüzde 66'lık artışla 1.500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. Temmuz 2022'de yapılan ara zamla en düşük emekli aylığı 3 bin 500 lira oldu. Bu sene başında ise en düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı.

5.500 TL'DEN 7.500 TL'YE ÇIKARILDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilere yeni müjde geldi. Erdoğan'ın, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık. En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. 5 bin 500 lira olan aylığı 2 bin lira artırıyoruz. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" açıklaması milyonlarca emekliyi sevindirdi. Böylece en düşük emekli maaşına son 1 yılda yapılan zam oranı yüzde 200 olarak gerçekleşti.

ZAMLI MAAŞLAR NİSANDA HESAPLARDA



Gözler kararın uygulanması için bugün Meclis Başkanlığına sunulacak torba yasa teklifine çevrildi. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi yönündeki kararın önümüzdeki hafta yasalaşması ve zamlı maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

EYT'LİLER DE YARARLANACAK



Türkiye genelinde 8 milyon 615 bini işçi, 2 milyon 718 bini esnaf ve 2 milyon 389 bini memur olmak üzere toplam 13 milyon 722 bin emekli bulunuyor. İlk etapta emekli olma hakkı elde eden 2 milyon 250 bin kişiyle birlikte ülkemizdeki emekli sayısı 15 milyon kişiye ulaşacak. Emeklilerin yaklaşık 5 milyonu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşıyor. Yapılan maaş artışı, EYT düzenlemesinden yararlananlarla beraber emeklilerin yarısından fazlasını etkileyecek. En düşük emekli aylığının taban iyileştirmesi politikası kapsamında yükseltilmesi, 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alan emeklilerde de artış beklentisi oluşturdu.

İKRAMİYELERDE ARTIŞ BEKLENİYOR



En düşük emekli aylığına yapılan zam, bayram ikramiyelerindeki artışı da gündeme getirdi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, emeklilerin talepleriyle ilgili hükümetin yaptığı çalışmaları işaret etmesi, dikkatleri bayram ikramiyelerine yöneltti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı alternatif çalışmalarda, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.100'er lira olarak verilen ikramiyelerde de artışa yer verildi. Bu konuda ilerleyen günlerde adım atılacağı öğrenildi.

Cabir Turğut