Galerilerden noter onaylı sahtekarlık

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; Sıfır otomobil fiyataları, her ay düzenli şekilde zamlanması ve bulunurluk sorununa rağmen bu yılın ocak ve şubat aylarında rekor satış rakamlarına ulaştı. Mart ayında ise son beş yılın en iyi satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

Piyasada satış varken, araba sorunu dikkat çekiyor. Bayilerde üç aydan önce araba bulmak neredeyse imkansız. Otomobil piyasasına bu denli talep varken, akıllara "bayilerde neden araç yok, bu araçlar nerede?" sorusu geliyor.

Son dönemde medyaya sıkça stoklanan araçların fotoğrafları yansıyor. Sosyal medyada da birçok kişi stoklanan araçların video ve fotoğraflarını paylaşılıyor.

Bazı galeriler, 6 ay-6 bin km şartını sahte ekspertiz raporuyla aşıyor. Noter, raporu dikkate aldığı için aracı görmeden onaylıyor.

Bazıları ise sıfır araçları şirket değil şahıs üstüne yapıyor. Böylece aracı ertesi gün bile satabiliyor.