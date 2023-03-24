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Bakanlıktan 'yatırım fırsatı' dolandırıcılığı uyarısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Yatırım fırsatı" başlığıyla sunulan ve gerçeklik algısını artırmak için BOTAŞ ve TPAO logolarının da kullanıldığı paylaşımlar, oltalama ve dolandırıcılık girişimi olduğu uyarısını yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2023 09:07, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 09:06
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Bakanlıktan 'yatırım fırsatı' dolandırıcılığı uyarısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son dönemde bir kısım sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden Bakanlığın ilgili kuruluşlarından Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirket hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğuna dikkat çekilerek" Sayın Bakanımız, BOTAŞ Genel Müdürü ve TPAO Genel Müdürü başta olmak üzere, toplum tarafından tanınan isimlerin görüntüleri kullanılarak yapılan paylaşımlar, mali ve hukuki yönden suç teşkil etmektedir. "Yatırım fırsatı" başlığıyla sunulan ve gerçeklik algısını artırmak için BOTAŞ ve TPAO logolarının da kullanıldığı paylaşımlar, oltalama ve dolandırıcılık girişimidir" denildi.

Adı geçen şirketlerin sermayesinin yüzde 100 devlete ait olup geçerli mevzuat gereğince kamu iktisadi teşebbüsü şeklinde oluşturulmuş yapıları gereği borsada herhangi bir işlem görmelerinin söz konusu olmadığı vurgulanarak, "Söz konusu paylaşımları yapan sosyal medya adresleri ve internet sitelerine yönelik yasal işlem başlatılacak olup vatandaşlarımızın bu tür yasa dışı paylaşımlara itibar etmemeleri ve resmi kaynaklar üzerinden bilgi temin etmeleri gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.

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