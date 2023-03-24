KPSS 2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı
ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması'na ilişkin tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan Kılavuz ile Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin personel alımı yapılacak.
ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;
Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 24 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 30 Mart 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI