YÖK'ten 40 uygulamalı ön lisans programına yönelik ALES muafiyet kararı!

Yükseköğretim Kurulu, 40 ön lisans programında ilgili uygulama alanında en az 4 yıl mesleki tecrübesi olanların ALES'ten muaf olarak meslek yüksekokullarının öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmeleri için karar aldı.

Bilindiği üzere, 3 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te düzenlemeye gidilerek, öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda yeni bir başvuru usulü daha getirildi.

Mezkur Yönetmeliğe eklenen düzenlemeye göre, meslek yüksekokullarındaki uygulamalı derslere katkı vermek üzere en az dört yıl mesleki tecrübesi olan kişiler YÖK tarafından belirlenen programlara ALES şartı olmaksızın atanabilmesine imkan sağlandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan bu karar çerçevesinde, uygulamalı derslerin ağırlıklı olduğu 40 ön lisans programı belirlenerek, her bir programda bu kapsamda kaç öğretim görevlisinin istihdam edileceğini belirledi.

Aşağıdaki tablolarda yer alan programlarda ALES'ten muaf öğretim görevlisi istihdam edebilmek için YÖK izni ile öğretim görevlisi ilanına çıkılarak atama yapabilecek.

