Nüfus müdürlükleri 2 Nisan'a kadar hafta sonu da açık olacak
Seçim öncesi işlemlerin tamamlanması için nüfus müdürlükleri 25 Mart-2 Nisan 2023 tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri de hizmet verecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2023 13:40, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 13:41
Seçim öncesi işlemlerin tamamlanması için nüfus müdürlükleri 25 Mart-2 Nisan 2023 tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri de hizmet verecek.
Adres işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için;Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) March 24, 2023
🗓️ 25 Mart-2 Nisan 2023 tarihleri arasında nüfus müdürlüklerimiz Cumartesi ve Pazar günleri de hizmetinizde️⬇️ @TC_icisleri #HayatınızınHerAnında pic.twitter.com/6FUY9byrJ3