Belediye çalışanları kaçak içki operasyonunda yakalandı

Edinilen bilgilere göre, operasyon Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesinde geçtiğimiz 14 Mart ta meydana geldi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede ikamet eden C.K., H.E., M.E. ve U.T.G., isimli şahısların sahte, kaçak alkol ticareti yaptığını tespit etti. Ardından şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler 25 litre viski, 10 litre rakı, 100 gram alkol üretiminde kullanılan alkol kiti, 2 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslara toplamda 10 bin 981 TL idari para cezası kesildi.

Gözaltına alınan şahıslardan birisinin Dereçine beldesinin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyesinde memur, diğer ikisinin ise işçi kadrosunda çalışanları olduğu ortaya çıktı. Resmi bir yazışma başlamadığı için şahıslar hakkında belediye tarafından soruşturma açılmadığı öğrenilirken, belediye yönetiminin süreci takipçisi olduğu kaydedildi.