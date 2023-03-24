CHP'de milletvekili aday adaylığı başvuru süreci tamamlandı

CHP'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları sona erdi, değerlendirme aşaması başladı. Mevcut milletvekillerinin çoğu yeniden vekil olabilmek için aday adaylığı başvurusu yaptı. Ancak o başvurular arasında partinin önde gelen bazı kurmayları yer almadı.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Genel Başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Onursal Adıgüzel ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke aday adaylığı başvurusu yapmadı.

Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun ile Ahmet Akın'ın da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği ile aday olmadıkları ifade ediliyor.

CHP'de milletvekili aday listelerinin belirlenmesi için kurulan 8 kişilik komisyon çalışmalarını sürdürüyor. MYK üyelerinden oluşan komisyon; aday adayları ile mülakat yaparak dosyaları inceleyecek.

Sonuç, rapor olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine sunulacak. Milletvekili listelerinin son şekli de o rapora göre verilecek.