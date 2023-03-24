Kılıçdaroğlu, TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ile görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu ve beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu'na Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da eşlik etti.