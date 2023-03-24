Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü
Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina kendiliğinden çöktü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2023 15:59, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 18:02
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Koyunoğlu Mahallesi'nde 5 katlı Sezer Apartmanı kendiliğinden çöktü.
Bölgeye, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ekipleri sevk edildi.
Enkazda bir kişinin olma ihtimaline karşı ekipler arama yapıyor.