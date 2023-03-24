Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı içerisinde olacak mı? Protokol YSK'ya teslime gidiyor.

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katıldığı açıklandı

Cumhur İttifakı genişledi. Yeniden Refah Partisi; AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı.

Yeniden Refah Partisi, AK Parti, MHP ve BBP'nin ardından 4 parti olarak Cumhur İttifakı'na katıldı. Cumhur İttifakı, İttifak Protokolünü teslim etmek üzere YSK'ya gidiyor.

Protokol teslimine Yeniden Refah temsilcileri de katıldı.

Ne olmuştu?

Seçim ittifakı kapsamında 11 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Yeniden Refah Partisi'ne giden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Fatih Erbakan'ı Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etmişti.

Daveti uzun süre değerlendiren, hatta 'evet' diyeceğine kulislerde kesin gözüyle bakılan Fatih Erbakan, geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada Cumhur ittifakına katılmayacaklarını ve Cumhurbaşkanlığı yarışına partisinin adayı olarak gireceğini söylemişti.