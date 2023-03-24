Kılıçdaroğlu'nun sahte 'Las Vegas' videosunu 25 site yayınlamış

Son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyonlara her gün bir yenisi ekleniyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için artık günler sayılıyor. Bu sırada sosyal medya ve internet haber sitelerinde de algı operasyonları da hız kesmiyor.

Son olarak CHP Genel Başkanı ve 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce servis ettiği ve bir çocukla pilav yediği görüntüler seçim dönemi tekrar gündeme getirildi. Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun tabaktaki et dolu kısmı çocuğa çevirdiği görülüyor. CHP yandaşı sosyal medya hesapları ve haber siteleri söz konusu görüntüleri her yerden paylaşıp haberleştirirken ilginç bir olay daha yaşandı.

LAS VEGAS'TA KILIÇDAROĞLU GÖRÜNTÜSÜ!

Kılıçdaroğlu'nun o görüntülerinin Las vegas'ta bir dev ekranda yayınlandığına dair yeni görüntüler servis edildi. CHP'ye yakın yüzlerce hesap ve haber sitesi fırsatı kaçırmadı ve "Las Vegas'ın en işlek caddesi "Strip"te bulunan Mirage Otel ve kumarhanesinin önündeki ekranda sosyal medyada en çok beğenilen videolar gösteriliyor. Bunlardan biri de Kılıçdaroğlu'nun 'pilav' görüntüleri" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

GÖRÜNTÜLER MONTAJ ÇIKTI!

İşte o görüntülerin de montaj olduğu ortaya çıktı. Görüntülere Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev ziyaretindeki anların kurgu olarak eklendiği anlaşıldı.

T24 VİDEO HAKKINDA HAYALİ RÖPORTAJ DA YAPTI!

Üstelik T24 haber sitesi Las Vegas videosuyla ilgili hızını alamayıp bir de hayali röportaj gerçekleştirdi. Söz konusu haberde "Fransa'da çalışan Mert Sezer Sarı isimli bir vatandaş, Mirage ekranında, yer sofrasında aileyle birlikte yemek yiyen Kılıçdaroğlu'nun önündeki tabakta bulunan yemeğin etli kısmını yanındaki çocuğa çevirdiği anları görünce kayda aldı." denildi.

İşte montaj videoyu yayınlayanlar

Halk TV, Fox Tv, Kronos, Onedio, Cumhuriyet, Oda TV, Yeniçağ, Yurt Gazetesi, Karar, Kronos, ABC Gazetesi, Dijital Gaste, Medyascope, Darkweb Haber, Haber, Etkili Haber, Bee Haber, TamgaTürk, Sıcak Medya, Sahada Gündem, Dijital Gaste, Kısa Dalga, Samimi Haber, Pollz Haber, Yeni İzmir gibi çok sayıda mecrada paylaşıldı.